Grand City Properties Aktie
|7,02EUR
|-0,05EUR
|-0,71%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschwert werden./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,11 €
|
Abst. Kursziel*:
5,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|LEG Immobilien-Aktie höher: Grand City Properties erwirbt ein Fünftel der Anteile (finanzen.at)
|
21.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
21.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|7,02
|-0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG