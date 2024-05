NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern habe seine Jahresziele massiv gekürzt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Die Anleger dürften aber positiv auf zurückgesetzte Erwartungen und optimistische Signale für das Juni-Quartal reagieren. Entscheidend für die Anlegerstimmung werde nun die Entwicklung des Geschäfts mit der Autobranche in den kommenden Monaten./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 08:04 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.