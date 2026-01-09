L'Oréal Aktie

383,40EUR 19,85EUR 5,46%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 11:15:33

LOréal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 367 auf 430 Euro angehoben. Erstmals seit mehr als zwei Jahren dürfte der Anlagehintergrund für den Kosmetikhersteller von einer seltenen Kombination günstiger Faktoren profitieren, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er nennt eine sich schnell verbessernde operative Dynamik aufgrund eines sich beschleunigenden Branchenwachstums sowie die sich verbessernde Marktanteilsdynamik der Franzosen. Zudem sieht er für die Marktschätzungen Luft nach oben. Die Bewertung sei attraktiv und das Risikoprofil werde entschärft dank einer sinkenden Abhängigkeit von der Kategorie Duftstoffe und der Entscheidung des Unternehmens, den Anteil an Galderma nicht weiter aufzustocken./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
380,30 € 		Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
383,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten