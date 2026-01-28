L'Oréal Aktie

375,65EUR -2,60EUR -0,69%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

28.01.2026 07:53:04

LOréal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Signale für den Kosmetikhersteller aus dem Bericht des Luxuskonzerns LVMH seien durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Vor allem der erneute Rückgang im Bereich Perfumes & Cosmetics nach zwei besseren Quartalen sei enttäuschend. Das gute Abschneiden von LVMH im Selective Retailing zeuge allerdings von hoher Nachfrage nach Beauty-Produkten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 22:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
378,10 € 		Abst. Kursziel*:
13,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
375,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,47%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

