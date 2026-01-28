ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Signale für den Kosmetikhersteller aus dem Bericht des Luxuskonzerns LVMH seien durchwachsen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Vor allem der erneute Rückgang im Bereich Perfumes & Cosmetics nach zwei besseren Quartalen sei enttäuschend. Das gute Abschneiden von LVMH im Selective Retailing zeuge allerdings von hoher Nachfrage nach Beauty-Produkten./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.