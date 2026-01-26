L'Oréal Aktie

382,90EUR -2,70EUR -0,70%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

26.01.2026 09:29:21

LOréal Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der standortbezogene Vertriebsaktivitätsindex der Deutschen Bank für den Kosmetikkonzern sei zu Beginn des neuen Jahres deutlich von seinen Rekordhöhen zurückgekommen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dennoch Gründe für einen positiven Ausblick auf das Wachstum im ersten Halbjahr und verwies dafür vor allem auf die günstigen Vergleichswerte sowie auf Steuerrückerstattungen in den USA. Eine Fortsetzung des negativen Trends allerdings würde die optimistische Markteinschätzung infrage stellen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
384,70 € 		Abst. Kursziel*:
-6,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
382,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,98%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
19.01.26 L'Oréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

09:29 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
