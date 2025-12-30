L'Oréal Aktie
|366,55EUR
|2,00EUR
|0,55%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
