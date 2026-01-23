L'Oréal Aktie
|385,55EUR
|-3,95EUR
|-1,01%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für L'Oreal seien sie positiv aufgrund der guten Entwicklung des Prestige-Beauty-Portfolios von Procter. L'Oreal-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch"./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
388,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
385,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:36
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:36
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|385,15
|-1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:41
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:30
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:30
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|13:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:41
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:41
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:41
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:41
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:05
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|12:04
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:03
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12:02
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|12:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|BASF Halten
|DZ BANK
|11:58
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:58
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:57
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:57
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:52
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:42
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:42
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:41
|Ericsson Sell
|UBS AG
|11:30
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:47
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|10:45
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.