L'Oréal Aktie
|377,00EUR
|-1,25EUR
|-0,33%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Luxuskonzern habe mit seiner Bilanz durchwachsene Signale für die Premium-Beauty-Branche gesendet, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Im Bereich Perfume & Cosmetics habe LVMH enttäuscht, im Bereich Selective Retailing aber - insbesondere bei Sephora - die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich seien die Signale für L'Oreal nicht eindeutig, auch wenn man in China und den USA Marktanteile abgegraben haben könnte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
378,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
377,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|377,00
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:59
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets