L'Oréal Aktie
|372,45EUR
|0,40EUR
|0,11%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Unterstützung aus China für das Wachstum lasse nach, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu schwachen Einzelhandelsumsätzen im November im Reich der Mitte./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
373,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,01%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
372,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,71%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
