L'Oréal Aktie

378,95EUR -6,00EUR -1,56%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

27.01.2026 20:24:43

LOréal Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Zahlen des französischen Luxuskonzerns LVMH zum Geschäft mit Parfum und Kosmetik hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Statt eines erwarteten Anstiegs des Umsatzes sei dieser gesunken. Allerdings deuteten die Details darauf hin, dass L'Oreal Marktanteile gegenüber LVMH gewinnen könnte./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
337,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
379,40 € 		Abst. Kursziel*:
-11,18%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
378,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,07%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

