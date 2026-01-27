L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Zahlen des französischen Luxuskonzerns LVMH zum Geschäft mit Parfum und Kosmetik hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Statt eines erwarteten Anstiegs des Umsatzes sei dieser gesunken. Allerdings deuteten die Details darauf hin, dass L'Oreal Marktanteile gegenüber LVMH gewinnen könnte./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
