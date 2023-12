NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung von 120 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des US-Sportartikelherstellers spiegelten eine nachlassende Nachfrage wider, wobei der Fokus auf dem gesenkten Umsatzziel für das Geschäftsjahr liegen dürfte, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher werde es der Aktie wohl schwerfallen, sich vom derzeitigen Bewertungsniveau nach oben abzusetzen. Ein beschlossenes Sparprogramm sei zwar zu begrüßen,

doch der Großteil der daraus resultierenden Vorteile dürfte reinvestiert werden./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 21:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.