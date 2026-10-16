Nordex Aktie
|38,26EUR
|0,74EUR
|1,97%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Eckdaten sowie einer Prognoseerhörung von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das Unternehmen habe damit insgesamt einen weiteren Volltreffer gelandet und lege einfach immer wieder nach./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,20 €
|
Abst. Kursziel*:
84,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,66%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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