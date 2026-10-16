Nordex Aktie

38,26EUR 0,74EUR 1,97%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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15.10.2026 22:42:23

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Eckdaten sowie einer Prognoseerhörung von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das Unternehmen habe damit insgesamt einen weiteren Volltreffer gelandet und lege einfach immer wieder nach./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,20 € 		Abst. Kursziel*:
84,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,66%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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Nordex AG 37,72 0,53% Nordex AG

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15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
15.10.26 Airbus Buy UBS AG
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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