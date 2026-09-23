Nordex Aktie
|41,84EUR
|0,24EUR
|0,58%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management bleibe trotz Gegenwinds optimistisch für Deutschland und habe zudem die attraktiven Aussichten in anderen wichtigen Märkte wie etwa Nordamerika und der Türkei betont, schrieb Colin Moody in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das Instandhaltungsgeschäft, wo die Konkurrenz immer noch über Skalenvorteile verfüge, habe das Management die zentrale Bedeutung für die Unternehmensstrategie hervorgehoben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
41,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,96%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
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|31.07.26
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|30.07.26
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|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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|27.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|41,86
|0,63%
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|09:22
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|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
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|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
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|08:22
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|07:43
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|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|06:15
|BP Overweight
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|Zurich Insurance Outperform
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|22.09.26
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