Nordex Aktie
|43,24EUR
|0,92EUR
|2,17%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an das starke dritte Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
53,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,04 €
|
Abst. Kursziel*:
24,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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06.11.26
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06.11.26
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|27.04.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|43,24
|2,17%
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|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
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|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
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