Nordex Aktie
|42,04EUR
|1,50EUR
|3,70%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal überzeugt und die Äußerungen zum Schlussviertel stimmten zuversichtlich, schrieb John Kim in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,00 €
|
Abst. Kursziel*:
40,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
05.11.26
|ROUNDUP: Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal - Kursplus (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Nordex schafft fast verdreifachten Überschuss - weniger Neuanlagen (Dow Jones)
|
05.11.26
|EQS-News: Nordex Group delivers strong Q3/2026 results: EBITDA more than doubled and full-year EBITDA margin guidance raised (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: Nordex Group erzielt starkes drittes Quartal 2026: EBITDA mehr als verdoppelt und Jahresprognose für die EBITDA-Marge angehoben (EQS Group)
|
04.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|42,12
|3,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG