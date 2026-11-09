Nordex Aktie
|42,94EUR
|0,62EUR
|1,47%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
09.11.2026 13:22:25
Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen stehe zunächst gut da, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag nach dem starken Quartalsbericht. Die Risiken nähmen allerdings zu./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
43,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
42,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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06.11.26
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06.11.26
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06.11.26
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06.11.26
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05.11.26
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|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|43,32
|2,36%
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|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
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|13:22
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|Deutsche Bank AG
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|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
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|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
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|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
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|GEA Market-Perform
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|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
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|10:53
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|10:31
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