Nordex Aktie
|34,76EUR
|0,10EUR
|0,29%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen rechne im Schlussquartal mit einem starken Auftragseingang sowie einer deutlichen Steigerung neu installierter Anlagen gegenüber dem Vorquartal, wobei die Entwicklung hinter der im Vorjahr zurückbleiben sollte, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Insgesamt solle der Auftragseingang 2026 mindestens das Vorjahresniveau erreichen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,72 €
|
Abst. Kursziel*:
81,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81,24%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
25.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.11.26
|TecDAX aktuell: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
24.11.26
|EQS-News: Nordex Group erhält von Electrica einen Auftrag über 133 MW für einen Windpark in Rumänien (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-News: Nordex Group receives 133 MW order from Electrica for wind farm in Romania (EQS Group)
|
23.11.26
|TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|34,76
|0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.