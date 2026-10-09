Nordex Aktie
|34,98EUR
|0,76EUR
|2,22%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Nordex drohten politische Vorgaben das Geschäft auf dem deutschen Markt zu erschweren./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
34,82 €
|
Abst. Kursziel*:
3,39%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
34,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,92%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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|35,04
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