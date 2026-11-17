Nordex Aktie
|40,18EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Colin Moody berichtete am Montag von der Global Industrials Conference von RBC. In den Gesprächen mit dem Windkraftanlagenbauer hätten die Unsicherheiten hinsichtlich der deutschen Marktreform und die anhaltende Dynamik in den USA gestanden./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
40,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,07%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,40%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
16.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
11.11.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.26
|Nordex-Aktie fester: Windkraftkonzern übernimmt C1 Connections – Ausbau im Turmbau (Dow Jones)
|
11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|EQS-News: Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-News: Nordex Group to acquire C1 Connections, adding specialist onshore tower engineering expertise (EQS Group)
|
10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|40,18
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG