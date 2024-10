NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach den Eckdaten für das dritte Quartal und der gesenkten Margenprognose mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch die Bank stark gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Highlight sei der stark anziehende Umsatz mit dem E-Rezept mit einer deutlichen Beschleunigung im September. Der Experte begrüßte die Entscheidung des Managements, die Marketingausgaben zu erhöhen, um die Wachstumschancen zu nutzen - auch wenn dies zulasten der Profitabilität in diesem Jahr gehen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 21:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 21:03 / ET



