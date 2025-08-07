Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
07.08.2025 08:18:00

Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67,14 € 		Abst. Kursziel*:
14,69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Henkel KGaA Vz.

