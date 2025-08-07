NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Nach dem soliden Quartal von Vonovia habe es mit dem Zahlenwerk von LEG erneut gute Neuigkeiten aus dem deutschen Wohnimmobiliensektor gegeben, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BST





