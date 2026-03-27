RWE Aktie
|54,14EUR
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|-2,77%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,92 €
|
Abst. Kursziel*:
12,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
26.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für RWE auf 57 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
25.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.03.26
|Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
25.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 62,50 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
25.03.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.03.26
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für RWE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|09:48
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
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Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|09:48
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
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|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08:30
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|Barclays Capital
|08:29
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|Barclays Capital
|08:29
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|Barclays Capital
|08:29
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:29
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|Barclays Capital
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|07:47
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|UBS AG
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|Lufthansa Buy
|UBS AG
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|Beiersdorf Neutral
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|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
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|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Nutrien Sell
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|26.03.26
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|26.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG