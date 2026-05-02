RWE Aktie
|61,74EUR
|1,42EUR
|2,35%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten einen rund 30-prozentigen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr sowie ein Plus von gut 38 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
61,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,38%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
61,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
30.04.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
29.04.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
28.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
28.04.26
|RWE-Aktie in Grün: Optimistische Analystenstimme stützt weitere Kursgewinne (dpa-AFX)
|
28.04.26
|DAX aktuell: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|30.04.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG