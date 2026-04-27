RWE Aktie
|60,82EUR
|0,74EUR
|1,23%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das Handelsgeschäft werde vermutlich insbesondere aufgrund einer Leerverkaufsposition in Erdgas schwach ausgefallen sein, schrieb Olly Jeffery in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,86 €
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Abst. Kursziel*:
5,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,58%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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