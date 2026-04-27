FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das Handelsgeschäft werde vermutlich insbesondere aufgrund einer Leerverkaufsposition in Erdgas schwach ausgefallen sein, schrieb Olly Jeffery in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET





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