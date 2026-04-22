LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach einem "Handelsblatt"-Bericht über die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Demnach gebe es konkrete Fortschritte, was für RWE positiv zu werten sei, schrieb Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es komme offenbar Dynamik in die Sache und dies bestärke ihn in seiner Einschätzung, dass die Strategie bis Ende des zweiten Quartals 2026 kommuniziert werde./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / GMT



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