RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach einem "Handelsblatt"-Bericht über die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Demnach gebe es konkrete Fortschritte, was für RWE positiv zu werten sei, schrieb Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es komme offenbar Dynamik in die Sache und dies bestärke ihn in seiner Einschätzung, dass die Strategie bis Ende des zweiten Quartals 2026 kommuniziert werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59,34 €
|
Abst. Kursziel*:
11,22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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