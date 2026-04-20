NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie erneut mit Reformen am britischen Strommarkt. Die Pläne der britischen Regierung, die Gas- und Strompreise zu entkoppeln, würden das Aufwärtspotenzial für Stromerzeuger begrenzen, stellten aber keine wesentlichen Nachteile dar. Sie glaubt, dass die Aktienkurse darauf überreagiert haben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 18:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.