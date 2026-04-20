RWE Aktie

57,32EUR 1,44EUR 2,58%
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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20.04.2026 15:18:07

RWE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie erneut mit Reformen am britischen Strommarkt. Die Pläne der britischen Regierung, die Gas- und Strompreise zu entkoppeln, würden das Aufwärtspotenzial für Stromerzeuger begrenzen, stellten aber keine wesentlichen Nachteile dar. Sie glaubt, dass die Aktienkurse darauf überreagiert haben./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 18:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56,94 € 		Abst. Kursziel*:
0,11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
57,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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