RWE Aktie

56,64EUR -0,24EUR -0,42%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.03.2026 07:24:06

RWE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56,70 € 		Abst. Kursziel*:
0,53%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
25.03.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
24.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
19.03.26 RWE Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 56,64 -0,42%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen