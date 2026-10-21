STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71,50 Euro belassen. Die starke Nachfrage nach optischen Komponenten durch Rechenzentrumskunden dürfte helfen, dass der Halbleiterhersteller die Markterwartungen im vierten Quartal übertreffen könnte, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Jahresviertel. Alles in allem geht der Analyst davon aus, dass der Markt bereits auf starke Quartalszahlen eingestellt ist, ebenso wie auf einen optimistischen Ausblick. Das allerdings bringe eigene Risiken mit sich./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 14:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 14:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
71,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,82 €
|
Abst. Kursziel*:
70,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,69%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
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14.10.26
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
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23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
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23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
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23.07.26
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|28.09.26
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