STMicroelectronics Aktie
|38,28EUR
|-1,89EUR
|-4,69%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktführer für Universal-Mikrocontroller (General-Purpose Microcontroller) gewinne weiterhin Marktanteile sowie an Geschäftsdynamik, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dabei seien nicht nur Rechenzentren ein Wachstumstreiber./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,74 €
|
Abst. Kursziel*:
67,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,80%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
29.10.26
|STMicroelectronics-Aktie steigt: Umsatz über Erwartungen, Gewinn bleibt dahinter zurück (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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|Aktien von Infineon, STMicroelectronics und Co. mit Rückenwind: Meta beflügelt Tech- und Chipwerte (dpa-AFX)
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
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23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
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23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|38,52
|-4,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG