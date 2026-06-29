STMicroelectronics Aktie

64,84EUR 2,53EUR 4,06%
STMicroelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 10:23:56

STMicroelectronics Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 34 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Seine weniger negative Einschätzung von STMicro begründet der Experte mit Margensorgen, die bei steigenden Umsatzerwartungen so nicht mehr gegeben seien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Equal Weight
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
64,66 € 		Abst. Kursziel*:
0,53%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
64,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

mehr Nachrichten