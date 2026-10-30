STMicroelectronics Aktie
|42,09EUR
|-1,28EUR
|-2,95%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt liege der Halbleiterkonzern gut in der Spur für ein starkes Jahr 2027, schrieb Johannes Schaller in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,54 €
|
Abst. Kursziel*:
52,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,43%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
28.10.26
|Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.09.26
|Aktien von Infineon, STMicroelectronics und Co. mit Rückenwind: Meta beflügelt Tech- und Chipwerte (dpa-AFX)
|
24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
|
23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
|
23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:51
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|42,09
|-2,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|GSK Halten
|DZ BANK
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research