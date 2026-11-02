STMicroelectronics Aktie
|43,54EUR
|1,69EUR
|4,03%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,94 €
|
Abst. Kursziel*:
30,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,62%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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Analysen zu STMicroelectronics N.V.
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|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|43,68
|4,36%
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|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital