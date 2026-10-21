T-Mobile US Aktie
|137,42EUR
|-2,60EUR
|-1,86%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Das Abonnentenwachstum des Satellitenbetreibers Starlink von SpaceX im dritten Quartal ? wohl die wichtigste Kennzahl zur Beurteilung des Wettbewerbsdrucks auf etablierte Breitbandanbieter ? sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch stelle Starlink Broadband bereits heute eine Bedrohung für die US-Telekombranche dar. Die noch größere Gefahr könnte aber der drohende Einstieg von Starlink in das US-Mobilfunkgeschäft werden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 180,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 157,75
|
Abst. Kursziel*:
14,10%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 157,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,10%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für T-Mobile US - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: T-Mobile US gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
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|T-Mobile US Market-Perform
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|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|T-Mobile US Market-Perform
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|T-Mobile US Market-Perform
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|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|137,42
|-1,86%
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|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.