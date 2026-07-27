T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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27.07.2026 15:21:10

T-Mobile US Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Mobilfunkanbieter hätten das operative Ergebnis und die Netto-Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen, schrieb John C. Hodulik in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zwei sei die Unternehmensprognose diesmal entgegen der bisherigen Praxis nicht nach oben korrigiert worden, dennoch sei die US-Tochter der Deutschen Telekom gut aufgestellt, um das Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich voranzutreiben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 181,10 		Abst. Kursziel*:
29,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 180,73 		Abst. Kursziel aktuell:
30,03%
Analyst Name::
John C. Hodulik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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