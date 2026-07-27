T-Mobile US Aktie
|159,54EUR
|1,48EUR
|0,94%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Mobilfunkanbieter hätten das operative Ergebnis und die Netto-Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen, schrieb John C. Hodulik in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zwei sei die Unternehmensprognose diesmal entgegen der bisherigen Praxis nicht nach oben korrigiert worden, dennoch sei die US-Tochter der Deutschen Telekom gut aufgestellt, um das Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich voranzutreiben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 181,10
|
Abst. Kursziel*:
29,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 180,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,03%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|T-Mobile US-Aktie tiefer: Neukundenzuwach langsamer - Telekom-Aktie sinkt (dpa-AFX)