T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX habe mit Blick auf 2031 allein mit Starlink im Breitbandgeschäft mit privaten Nutzern ein Umsatzpotenzial von 64 Milliarden Dollar, schrieb Douglas Harned am Montag. Bereits in den vergangenen Jahren habe Starlink nicht nur Satelliten-Breitbandanbietern Marktanteile abgejagt, sondern auch von Anbietern anderer Breitbandtechnologien./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 165,43
|
Abst. Kursziel*:
32,99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 165,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,99%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
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