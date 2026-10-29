T-Mobile US Aktie
|133,56EUR
|0,38EUR
|0,29%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Telekommunikationskonzern habe positiv überrascht, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Prognose für das letzte Jahresviertel lasse vermutlich Spielraum für eine positive Überraschung./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 149,12
|
Abst. Kursziel*:
57,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 149,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,11%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
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|T-Mobile US-Aktie höher: Kundenbasis wächst schneller als von Analysten erwartet (dpa-AFX)
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11:29
|Deutsche Telekom-Aktie: Kursplus dank Zahlen und Plänen rund um T-Mobile US (dpa-AFX)
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27.10.26
|Ausblick: T-Mobile US zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|134,54
|1,02%
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|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets