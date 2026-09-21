T-Mobile US Aktie
|144,94EUR
|-1,28EUR
|-0,88%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Petti am Montag. Er hält sie auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 260,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 168,18
|
Abst. Kursziel*:
54,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 166,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,32%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:01
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
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|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
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|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|143,40
|-1,93%
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|14:46
|CANCOM Kaufen
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|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK