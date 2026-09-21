T-Mobile US Aktie

144,94EUR -1,28EUR -0,88%
T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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21.09.2026 11:09:41

T-Mobile US Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Petti am Montag. Er hält sie auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 260,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 168,18 		Abst. Kursziel*:
54,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 166,33 		Abst. Kursziel aktuell:
56,32%
Analyst Name::
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

T-Mobile US 143,40 -1,93% T-Mobile US

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