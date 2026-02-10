TeamViewer Aktie
|5,52EUR
|-0,39EUR
|-6,60%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
10.02.2026 08:57:49
TeamViewer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Software-Unternehmens auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Alice Jennings am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
