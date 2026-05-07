FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fernwartungssoftware-Spezialist habe schwache Quartalszahlen vorgelegt, die aber erste Hoffnungsschimmer in einem schwierigen Umfeld signalisierten, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.