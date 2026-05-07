TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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07.05.2026 12:18:19

TeamViewer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fernwartungssoftware-Spezialist habe schwache Quartalszahlen vorgelegt, die aber erste Hoffnungsschimmer in einem schwierigen Umfeld signalisierten, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Hold
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,51 € 		Abst. Kursziel*:
18,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,74%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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