TeamViewer Aktie
|5,67EUR
|0,23EUR
|4,23%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fernwartungssoftware-Spezialist habe schwache Quartalszahlen vorgelegt, die aber erste Hoffnungsschimmer in einem schwierigen Umfeld signalisierten, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,51 €
|
Abst. Kursziel*:
18,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,74%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
17:58
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.at)
|
12:27