TeamViewer Aktie

5,57EUR 0,06EUR 1,00%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

11.02.2026 07:39:14

TeamViewer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 8,50 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die technologische Strategie des Anbieters von Software für Fernwartung bleibe ansprechend, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend. Allerdings enge der rasante Fortschritt in der Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz die strategischen Möglichkeiten für Teamviewer ein. Die Bewertung der Aktien rechtfertige aber ein "Overweight"./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,55 € 		Abst. Kursziel*:
26,01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

