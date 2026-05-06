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06.05.2026 11:12:44

TeamViewer Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
5,29 € 		Abst. Kursziel*:
-5,48%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
5,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,74%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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