TeamViewer Aktie
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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
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Unternehmen:
TeamViewer
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
5,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
5,29 €
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Abst. Kursziel*:
-5,48%
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
5,67 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-11,74%
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Analyst Name::
Alice Jennings
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KGV*:
-