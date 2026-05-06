TeamViewer Aktie
|5,67EUR
|0,54EUR
|10,43%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
06.05.2026 10:21:22
TeamViewer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Umsatz des Fernwartungssoftware-Spezialisten entspreche den Erwartungen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darüber liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,29 €
|
Abst. Kursziel*:
145,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
129,48%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse