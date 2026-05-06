TeamViewer Aktie
|5,39EUR
|0,26EUR
|5,07%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum ersten Quartal von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Stimmung helle sich auf, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für Fernwartungs-Software zeige im Kern ein deutlich höheres Wachstum, als es das Zahlenwerk auf den ersten Blick ausweise./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
5,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
5,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
16:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Teamviewer auf 7 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:42
|AKTIE IM FOKUS: Teamviewer schnellen hoch nach langer Verluststrecke (dpa-AFX)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
10:24
|ROUNDUP: Teamviewer bekommt Kundenabgänge zu spüren - Unerwartet hohe Marge (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11:12
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|10:21
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11:12
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|10:21
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,42
|5,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:22
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:43
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:58
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:51
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14:06
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:53
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:51
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:50
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.