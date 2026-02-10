TeamViewer Aktie

5,53EUR -0,39EUR -6,51%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

10.02.2026 16:31:28

TeamViewer Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa senkte am Dienstag ihre Schätzungen für den Softwarekonzern. Das ungewisse Konjunkturumfeld habe zuletzt die Erholung im SMB-Geschäft weiter ausgebremst. Das Papier hält die Analystin aber für attraktiv bewertet./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:57 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu TeamViewer

