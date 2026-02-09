VINCI Aktie

132,30EUR -0,70EUR -0,53%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 11:19:03

VINCI Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
148,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
132,15 € 		Abst. Kursziel*:
11,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
132,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,87%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten