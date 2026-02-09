ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



