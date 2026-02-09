VINCI Aktie
|132,30EUR
|-0,70EUR
|-0,53%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
