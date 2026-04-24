NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Quartalszahlen von 144 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mischkonzern habe vor allem wegen des Baugeschäfts einen schwachen Jahresstart hingelegt, was wegen negativer Währungs- und Wettereffekte sowie höherer Treibstoffkosten teilweise schon erwartet worden sei, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Derweil rage der Auftragseingang insbesondere im Energiebereich klar positiv heraus. Angesichts der kurzfristig weiter hohen Unsicherheit dürften sich die Konsensschätzungen für 2026 nach unten bewegen. Die Wachstumsaussichten für die Folgejahre seien aber intakt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
130,85 €
|
Abst. Kursziel*:
10,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
127,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|13:41
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|13:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|13:34
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Roche Buy
|UBS AG
|13:15
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:13
|RELX Buy
|UBS AG
|13:13
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13:12
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:11
|ASOS Neutral
|UBS AG
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:05
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:46
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:37
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:37
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12:35
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:34
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:33
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|12:09
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:08
|Eni Buy
|UBS AG
|11:58
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:58
|FUCHS Buy
|UBS AG
|11:56
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:48
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:42
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:28
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|11:00
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.