VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Der Mischkonzern habe die Erwartungen vor allem im Baubereich verfehlt, was aber eher ein temporäres als ein strukturelles Problem sein sollte, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
148,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
129,20 €
|
Abst. Kursziel*:
14,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
127,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|07:58
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
