NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 133 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an die Jahresbilanz der Franzosen an. Angesichts des für 2026 avisierten Free Cashflow kappte sie ihre Schuldenprognose für 2027./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.