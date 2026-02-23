VINCI Aktie
|140,35EUR
|0,75EUR
|0,54%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
23.02.2026 06:22:11
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 133 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an die Jahresbilanz der Franzosen an. Angesichts des für 2026 avisierten Free Cashflow kappte sie ihre Schuldenprognose für 2027./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
139,80 €
|
Abst. Kursziel*:
0,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
140,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,25%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|140,60
|0,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital