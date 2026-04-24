VINCI Aktie
|129,10EUR
|-0,10EUR
|-0,08%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Umsatz sei im ersten Quartal etwas zurückgegangen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In allen Sparten, aber vor allem im Baugeschäft habe der Konzern die Erwartungen nicht erfüllt. Es wirke aber so, als liege dies vor allem an Einmaleffekten und endendem Gegenwind. Stark seinen die Auftragseingänge im Contracting./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
130,85 €
|
Abst. Kursziel*:
10,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
129,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|23.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
